Derbide kazanan Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta bir derbiyle kapandı. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Geçiş hücumlarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyrekte farkı çift hanelere taşımayı bildi ve ikinci periyoda Galatasaray NEF karşısında 24-13’lük üstünlükle girdi.
İkinci çeyrekte de rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 47-25 önde girdi.
Mücadelenin karşılıklı top kayıplarıyla başlayan üçüncü bölümünde Galatasaray farkı 4 sayı indirdi ve son çeyreğe 69-47’lik skorla girildi.
Dördüncü periyotta asistlerle sayı bulmaya devam eden ev sahibi parkeden 86-64 galip ayrıldı.
Maçta yıldızlaşan isim 15 sayı 7 ribaund ve 2 asistlik performansıyla Kanadalı Dyshawn Pierre oldu.