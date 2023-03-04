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Derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i sahasında 85-78 yendi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 23:21
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Beşiktaş Emlakjet Galatasaray'ı devirdi

Derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet
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Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 5. galibiyetine imza atarken, Galatasaray Nef ise 12. yenilgisini aldı.

Müsabakanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, Beşiktaş Emlakjet'te Freeman, Galatasaray Nef'te de Sadık Emin Kabaca 7'şer sayıyla en skorer isimler oldu. Siyah-beyazlılar, son hücumda Whitehead'in basketiyle çeyreği 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Russell'ın dış şutlarıyla oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, geriden gelip farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 32-23. Kalan sürede Beşiktaş Emlakjet savunmada daha etkili olurken, farkı da 3 sayıya kadar indirdi ve devre 37-34 konuk takımın üstünlüğünde kapandı.

Beşiktaş Emlakjet ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde 17-3'lük seri yakalayarak farkı 11 sayıya çıkardı: 51-40. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, Beşiktaş Emlakjet son çeyreğe 67-57 önde girdi.

Son çeyreğe Galatasaray Nef iyi başlayan taraf olurken, fark 3 sayıya kadar indi: 72-69. Beşiktaş Emlakjet, aldığı molanın ardından sert savunmayla oyuna denge getirdi ve farkı 7 sayıya çıkardı: 80-73. Son bölümde siyah-beyazlı ekip sert savunmasıyla öne çıkarken, maçtan da 85-78 galip ayrıldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

Beşiktaş Emlakjet: Usher 14, Freeman 18, Cartwright 13, Burak Can Yıldızlı 8, Samet Yiğitoğlu 4, Sokolowski 7, Whitehead 5, Egemen Güven 11, Okben Ulubay 5, Kerem Konan

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 15, Ristic 2, Russell 17, McIntyre 21, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, McGee 5, Mahir Ağva, Efe Vatan, Mustafa 2

1. Periyot: 19-17

Devre: 34-37

3. Periyot: 67-57

5 faulle çıkanlar: 35.11 Caloiaro, 39.32 McGee (Galatasaray Nef)

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