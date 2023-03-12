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Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak

Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve yarışında Pınar Karşıyaka, pazartesi Euroleague'in iddialı takımı lider Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:19
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Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın öğrenci 50, tam 100, VIP 400 ve 2 bin TL'den satılan biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Ligde 8 maçtır üst üste kazanan Fenerbahçe'nin 19 haftada 17 galibiyeti bulunuyor. Son maçlarda art arda 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka toplamda 14 galibiyetle üçüncü basamakta haftaya başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 100-88 kazanmıştı.

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