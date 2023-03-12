﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçın öğrenci 50, tam 100, VIP 400 ve 2 bin TL'den satılan biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Ligde 8 maçtır üst üste kazanan Fenerbahçe'nin 19 haftada 17 galibiyeti bulunuyor. Son maçlarda art arda 3 galibiyet alan Pınar Karşıyaka toplamda 14 galibiyetle üçüncü basamakta haftaya başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 100-88 kazanmıştı.