Fenerbahçe için 25 milyon Euroluk çılgın iddia

22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu almak için çok zorlu bir rekabet olacak.

Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirmek için ilk tercihi olan Strahinja Pavlovic, Salzburg’un yıldızı olarak dikkat çekiyor.

Salzburger Nachrichten gazetesine göre; 22 yaşındaki Sırp savunmacı, AS Roma, Juventus ve Brighton gibi Avrupa’nın büyük kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Gazete, Pavlovic’in Ocak ayında Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde oynamaya hazır olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini bildirdi.

KULÜBÜ PAZARLIK YAPMIYOR

Gazete, Salzburg’un geçen kış da Pavlovic için teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiğini de hatırlattı.

Pavlovic’in değerinin yükselmesi ve şu an 25 milyon Euro civarında olması, onu çok pahalı bir transfer haline getirdi.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı için Salzburg’un çok yüksek bir rakam istediği belirtildi.