Fenerbahçe için 25 milyon Euroluk çılgın iddia

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe için 25 milyon Euroluk çılgın iddia
Fenerbahçe'nin, Almanya’nın Red Bull Salzburg takımında oynayan Strahinja Pavlovic’i transfer etmek için çalışmalara başladı.

22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu almak için çok zorlu bir rekabet olacak.

Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirmek için ilk tercihi olan Strahinja Pavlovic, Salzburg’un yıldızı olarak dikkat çekiyor.

Salzburger Nachrichten gazetesine göre; 22 yaşındaki Sırp savunmacı, AS Roma, Juventus ve Brighton gibi Avrupa’nın büyük kulüplerinin de radarında bulunuyor.

strahinja-pavlovic.jpg

Gazete, Pavlovic’in Ocak ayında Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde oynamaya hazır olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini bildirdi.

KULÜBÜ PAZARLIK YAPMIYOR

Gazete, Salzburg’un geçen kış da Pavlovic için teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiğini de hatırlattı.

Pavlovic’in değerinin yükselmesi ve şu an 25 milyon Euro civarında olması, onu çok pahalı bir transfer haline getirdi.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı için Salzburg’un çok yüksek bir rakam istediği belirtildi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe kupa hasretini sonlandırdı
Fenerbahçe kupa hasretini sonlandırdı
Alperen Şengün durdu durdu 3. çeyrekte coştu, Rockets'ı uçurdu
Fenerbahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı üzecek haber geldi. Forma giyemeyecekler
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Arabistan'da yaşanan skandalı anlattılar
Son Haberler
Fatih Altaylı Arabistan rezaletindeki asıl suçluyu açıkladı. 'Bylock'çu olduğu biline biline' diyerek anlattı Spor
Fatih Altaylı Arabistan rezaletindeki asıl suçluyu açıkladı. 'Bylock'çu olduğu biline biline' diyerek anlattı
Selin Ciğerci’nin eski kocası Gökhan Çıra çıra gibi yandı, milyonluk arabasına böyle baktı Magazin
Selin Ciğerci’nin eski kocası Gökhan Çıra çıra gibi yandı, milyonluk arabasına böyle baktı
Yılmaz Vural fena patladı. TFF'ye ateş püskürdü: Devletimiz el koymalı Spor
Yılmaz Vural fena patladı. TFF'ye ateş püskürdü: Devletimiz el koymalı
Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle yeni fotoğrafını paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle yeni fotoğrafını paylaştı
8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında Gündem
8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında
Bangladeş'in en önemli caddesinin isminin Atatürk olduğunu biliyor muydunuz? Dünya
Bangladeş'in en önemli caddesinin isminin Atatürk olduğunu biliyor muydunuz?
İran sınırında ‘Sistem’ çilesi. 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu Gündem
İran sınırında ‘Sistem’ çilesi. 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu