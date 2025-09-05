Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığı gündeme gelmiş ve bu gelişmenin ardından Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncu ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Sırp oyuncu, geleceği hakkında kararını verdi.

Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Alexander Mitrovic'in yeni durağı belli oldu. Yıldız forvet, Al Hilal'den ayrılmasının ardından Katar ekibi Al Rayyan'a imza attı.

Sırp basını, Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığının sonrasında adaylardan birinin Fenerbahçe olduğunu öne sürmüştü.

Alexander Mitrovic, geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 36 maça çıkmış 28 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyorduArda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

o.jpeg

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olduAnlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadıBüyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!

Son Haberler
Seyahat kabusuna son! Araç tutmasının bilinmeyen çözümleri
Seyahat kabusuna son! Araç tutmasının bilinmeyen çözümleri
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (5 Eylül 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (5 Eylül 2025)
İzmir’de firari operasyonu
İzmir’de firari operasyonu
Şaçların düşmanı içecekler! Uzmanlardan kritik uyarılar
Şaçların düşmanı içecekler! Uzmanlardan kritik uyarılar
Gün batımında romantik anlar! İkilinin pozlarına beğeni yağdı
Gün batımında romantik anlar! İkilinin pozlarına beğeni yağdı