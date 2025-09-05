Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Alexander Mitrovic'in yeni durağı belli oldu. Yıldız forvet, Al Hilal'den ayrılmasının ardından Katar ekibi Al Rayyan'a imza attı.
Sırp basını, Alexander Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılığının sonrasında adaylardan birinin Fenerbahçe olduğunu öne sürmüştü.
Alexander Mitrovic, geçtiğimiz sezon Al Hilal'de 36 maça çıkmış 28 gol atıp 7 de asist yapmıştı.
