Fenerbahçe imkansızı başardı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hücum gücünü rakamlarla da gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de kaleci dışında sahaya çıkan tüm oyuncular, maçı en az bir şut denemesiyle tamamladı.

Karşılaşmada en çok şut çeken isim 6 denemeyle Anderson Talisca olurken, onu ikişer şutla Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri takip etti. İsmail Yüksek de iki şutla hücuma katkı verdi. Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Fred ise birer şutla mücadeleyi tamamladı.

