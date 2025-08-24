Fenerbahçe imkansızı başardı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Kocaelispor'u 3-1 ile geçti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede kaleci dışında ilk 11'de sahaya çıkan tüm isimler rakip kaleye şut attı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hücum gücünü rakamlarla da gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de kaleci dışında sahaya çıkan tüm oyuncular, maçı en az bir şut denemesiyle tamamladı.

Karşılaşmada en çok şut çeken isim 6 denemeyle Anderson Talisca olurken, onu ikişer şutla Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri takip etti. İsmail Yüksek de iki şutla hücuma katkı verdi. Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Fred ise birer şutla mücadeleyi tamamladı.

