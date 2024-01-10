Fenerbahçe istatistikleri alt üst etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe istatistikleri alt üst etti
Fenerbahçe 19 maç sonunda +40 averaj yakaladı. Süper Lig'de bu kadar gol sayısına ulaşan takım dahi yok!

Süper Lig'de 19. hafta maçında Konyaspor'u 7-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, inanılmaz bir istatistiğe de imza atmayı başardı.

Sarı lacivertli ekip, Kadıköy'de muhteşem bir zaferle gülerek, taraftarlarını 5-1'lik İstanbulspor zaferi sonrası yine mutlu etti.

19 hafta sonunda puan durumunun zirvesinde yer alan kanarya 56 golle ligin en skorer takımı oldu. Fenerbahçe, en yakın rakibi (bir maçı eksik olan) Galatasaray'a 21 gol fark attı.

Ayrıca şu anda ligdeki hiçbir takım, Fenerbahçe'nin averajı kadar bile gol bulamadı. Sarı lacivertlilerin mevcut averajı 40... Kanarya'nın averajına en yakın gol atan takım ise 35 golle ikinci Galatasaray...

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