Bonucci ilk uçağa atlayıp İstanbul'dan ayrılmak istedi: Nihat Kahveci'den ironik yorum

Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 7-1 yendiği maç büyük ses getirdi.

Sarı Lacivertlilerin yeni transferi Bonucci ise karşılaşmayı Kadıköy'de tribünde takip etti.

Fenerbahçe'nin tarihi galibiyeti sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den çarpıcı bir Bonucci yorumu geldi.

Nihat karşılaşmayı izleyen Bonucci'nin "Beni niye çağırdınız" diyerek Fenerbahçe savunmasını övdüğünü ironik bir şekilde anlattı.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

Evet Bonucci böyle yapıyor ya.

Diyor ki: Dediler savunmada eksik var. Çağırdılar.

Livakovic’i golü yediğinde gördüm ancak.

‘Beni niye aldılar’ diyor ve uçağa binip geri dönüyor diyeceğim neredeyse.

‘Hani bana ihtiyaç’ diyor.

Bu işin tabii ironisi.

Ona ihtiyaç var tabii.