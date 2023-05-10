Fenerbahçe Koç Holding değil: Tahir Kıran'dan kavga çıkaracak Ali Koç sözleri

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenen Tahir Kıran, "İsmail Kartal tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı" dedi.

Tahir Kıran şu ifadeleri kullandı: "Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen, duymuyor. Fenerbahçe kulübü Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin.

Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum...Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz!"

Türk futbolunda yönetsellik anlamında sorun görüyor musunuz? sorusuna ise Kıran, "Programın süresi bu sorunun cevabına yetmez. Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda" yanıtını verdi.