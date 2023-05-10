Fenerbahçe Koç Holding değil: Tahir Kıran'dan kavga çıkaracak Ali Koç sözleri

Çaykur Rizespor’un Eski Başkanı Tahir Kıran, Radyo Gol canlı yayınında günem yaratan açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Koç Holding değil: Tahir Kıran'dan kavga çıkaracak Ali Koç sözleri

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenen Tahir Kıran, "İsmail Kartal tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı" dedi.

Tahir Kıran şu ifadeleri kullandı: "Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen, duymuyor. Fenerbahçe kulübü Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin.

Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum...Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz!"

Türk futbolunda yönetsellik anlamında sorun görüyor musunuz? sorusuna ise Kıran, "Programın süresi bu sorunun cevabına yetmez. Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda" yanıtını verdi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü Güncel
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu Spor
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi Spor
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı