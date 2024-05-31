Fenerbahçe kritik haftaya giriyor

2018'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimlerde, Fenerbahçe'nin 20 yıl boyunca başkanlığını yapmış Aziz Yıldırım da adaylar arasında yer alıyor. Sadettin Saran'ın adaylıktan çekilmesiyle, iki başkan adayının yönetim kurulu listeleri netleşti ve seçim takvimi merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım sürerken, ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının bir hafta sonraya erteleneceği belirtildi. İkinci toplantıda ise çoğunluk şartı aranmayacak. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs itibarıyla sona erdi. Fenerbahçe, Ali Koç ve Aziz Yıldırım olmak üzere iki başkan adayıyla seçime giriyor. Önceki seçimlerde de bu iki isim yarışmıştı. Fenerbahçe'nin 2024 başkanlık seçimi tarihi ve diğer ayrıntılar şöyle...

SEÇİM STADYUMDA YAPILACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün duyurusuna göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs 2024'ten 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi. Toplantı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacak ve çoğunluk şartı aranmayacak.

FENERBAHÇE'NİN BAŞKAN ADAYLARI

1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, seçimlerde tekrar aday.

Mevcut başkan Koç, 2018'den beri yaklaşık 6 yıldır başkanlık görevini sürdürüyor.

ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.