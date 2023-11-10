Fenerbahçe-Maccabi maçı şehir değiştirdi: Belgrad'a taşındı!

EuroLeague yönetimi; İstanbul'da oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçını ev sahibini değiştirip Belgrad'a aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe-Maccabi maçı şehir değiştirdi: Belgrad'a taşındı!

Fenerbahçe Beko ile İsrail ekibi Maccabi Playtika 16 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelecekti. Ancak EuroLeague yönetimi flaş bir değişikliğe imza atıp maçın aynı tarihte "Maccabi Platika'nın ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'da oynanacağını açıkladı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Fenerbahçe Kulübü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'ta oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır."

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