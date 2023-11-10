Atatürk Stadı için Fenerbahçe'de yeni gelişme. Ali Koç adres verdi

Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirirken Başkan Ali Koç, Saracoğlu Stadı'nın adının değişikliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk Stadı için Fenerbahçe'de yeni gelişme. Ali Koç adres verdi

Ali Koç, Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesiyle ilgili "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir.

Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını yapıldı.

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