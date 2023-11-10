Fenerbahçe'ye 6 milyonluk Dilan Polat ve Engin Polat kayyumu

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturması Fenerbahçe’ye uzandı. Hapse giren çiftin Kadıköy’deki locasına da kayyum atandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye 6 milyonluk Dilan Polat ve Engin Polat kayyumu

Engin Polat-Dilan Polat çifti soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Masterhaber’de Ercan Öztürk’ün haberine göre Engin Polat’ın şirketleri üzerinden Fenerbahçe Ülker Stadyumu’ndan bir sezonluğuna sponsorluk anlaşmaları hariç 200 bin ödeyerek kiraladığı locaya da kayyum atandı. Polat çiftine ait 27 şirkete atanan kayyumlar, Polat çiftinin locasını sezon sonuna kadar kullanabilecekler. Trabzonspor maçına kadar Fenerbahçe’nin İstanbul’daki bütün maçlarını locadan takip eden Polat çiftinin sponsorluk anlaşmaları da kulüp tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzon maçında locanın boş kaldığı öğrenildi.

KAYYUM LOCAYA!

Locaların sezonluk kirası 150 bin euro ile 250 bin euro arasında değişiyor. Polat çiftinin locasının sezonluk kirası 200 bin euro. Locayı bir yıllığına kiralayan Engin Polat ile Dilan Polat Fenerbahçe voleybol takımlarıyla sponsorluk anlaşması yaptı. Engin Polat, sponsorluk anlaşmasını sosyal medyadan ‘Daha yeni başlıyoruz’, Dilan Polat da ‘Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler’ diyerek duyurmuştu. Polat ailesi, yakın dostlarıyla birlikte İstanbul'daki maçlarda locadan bol bol story atıyorlardı. Master Haber'e konuşan kulüp yetkilisi, ‘ Localar sezon başlarken satılıyor. Localar şirketler adına kiralanıyor. Dolayısıyla o loca da şirket adına kiralandı. Locaları sezon sonuna kadar şirketin yönetiminde kim varsa onlar izleyebilir’ diye konuştu. enginnn-1.webp

GALATASARAY DA VAR

Polat çifti sadece Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda boy göstermemiş. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında Dilan Polat’ın sahibi olduğu ve satış hizmetlerini durdurduğu iddia edilen "Rise & Shine Kozmetik" şirketinin de reklam verdiği ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor U konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın reklamları dönmüştü. İki kulüp de soruşturma altında olan şirketlerle sponsorluk anlaşmalarını iptal etti.

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ENGİN POLAT BURADA BAŞLAMIŞ

Master Haber, Engin Polat’ın ticarete ilk atıldığı yeri görüntüledi. Yeni Sahra Mahallesi Necla Caddesi’nde bulunan tek katlı gecekonduda Engin Polat PLT Alüminyum isimli firma 18 Şubat 2015 tarihinde kurulmuş. Firma adres olarak o dönem Engin Polat ile Dilan Polat’ın oturduğu evi şirket adresi olarak göstermiş. Engin Polat’ın polis ve savcılık ifadesinde ‘Sermayesini hatırlamıyorum’ dediği şirketin sermayesi bin lira. Şirketin iş kolları arasında Dilan Polat’ın mesleği olan fotoğrafçılık da var. Polat çiftinin şirket bilgileri ‘Terki ticaret’ nedeniyle kapalı. Şu anda adreste oturan vatandaş, ‘Engin Polat’ı tanımıyorum. Ben kiramı Sezgin Polat’a ödüyorum. Kiradan kiraya kendisiyle görüşüyorum’ dedi. Polat ailesini tanıyan bir komşuları da, ‘Engin dış cephe kaplama yapardı. PVC doğrama, demir işeri de yapardı. Hatta bu evi de kendisi yaptı. Kendisini beş altı yıldır görmüyoruz’ diye konuştular

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