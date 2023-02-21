Konyaspor deprem yardım maçında Afyonspor'a 5 attı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip depremden etkilenen şehirlerin plaka kodu ve ‘ Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız’ yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Konyaspor'un hocası Aleksandar Stanojevic mücadeleye; Erhan Erentürk, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet Oğuz, Soner, Bouchalakis, Endri, Kondrad, Alejandro Pozuelo ve Mahir Emreli ilk 11’i ile başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Konya maçın 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ’ın kafa golüyle 1-0 geçti. 40.dakikada Kondrad’ın yerden sert şutu ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Konyaspor ikinci yarıya ise; Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Kahraman , Uğurcan Yazğılı, Cebrail Karayel, Bruno Paz, Oğulcan Ülgün, Marlos Moreno , Mehmet Ali, Robert Muric ve Mame Diouf ile çıktı.

Etkili oyununu ikinci yarı da sürdüren ev sahibi takım 56.dakikada Muriç’in sert şutunu tamamlayan Mame Diouf’un golüyle durumu 3-0 yaptı. 58.dakikada ise Muriç’in açtığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Mame Diouf takımımızın 4. kendisinin ise 2.golünü attı. 85. dakikada ise Robert Muriç’in yerden plase vuruşu ile durum 5-0’a geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu arada Konyaspor 22 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.