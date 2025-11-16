Fenerbahçe, orta saha transferi için son sürat çalışıyor. Süper Lig devinin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.

Önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta sahanın takımdan ayrılmasının kesin olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! - Resim : 2

FENERBAHÇE'YE KOBBIE MAINOO TRANSFERİNDE LAZIO RAKİP

Tuttomercato'nun haberine göre; Kobbie Mainoo için transferi için Fenerbahçe'ye bir rakip var. Serie A ekiplerinden Lazio'nun da yıldız oyuncu için nabız yokladığı aktarıldı.

