Fenerbahçe milli yıldızın işini bitirdi. Anlaşma tamam

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Fenerbahçe milli yıldızın işini bitirdi. Anlaşma tamam

Fenerbahçe, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için Alanyaspor yönetimiyle her konuda anlaştı.

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın transferi için geri sayıma geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Akdeniz temsilcisi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmasının ardından Oğuz Aydın ile de sözleşme görüşmelerine başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Yapılan görüşmelerde Oğuz Aydın'la 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın, sağlık kontrolleri ve sözleşme için 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Alanyaspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

Fenerbahçe, bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın transferini resmiyete dökmesi halinde bu sezonki üçüncü yerli transferini gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler ayrıca Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile de anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'nin Cenk transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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