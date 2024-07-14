Manchester United'a 45 milyon euro'luk golcü

Manchester United'a golcü transferi

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United, hücum hattını Joshua Zirkzee ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı ve anlaşmada bir yıllık opsiyon da bulunuyor.

Manchester United, bu transfer için Bologna'ya yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maçta oynayan Zirkzee, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Bu etkileyici performansıyla Zirkzee, Serie A'da yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.