Manchester United'a 45 milyon euro'luk golcü

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United'a 45 milyon euro'luk golcü

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Bologna forması giyen Joshua Zirkzee'yi renklerine bağladı.

Manchester United'a golcü transferi

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United, hücum hattını Joshua Zirkzee ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı ve anlaşmada bir yıllık opsiyon da bulunuyor.

Manchester United, bu transfer için Bologna'ya yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maçta oynayan Zirkzee, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Bu etkileyici performansıyla Zirkzee, Serie A'da yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.

gsxnasvxqaaijcr.jpeg

İlgili Haberler
Fenerbahçe milli yıldızın işini bitirdi. Anlaşma tamam
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de coştu
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de coştu
Son Haberler
Çan'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Çan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika... KPSS soru ve cevap anahtarları yayımlandı Gündem
Son dakika... KPSS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Erzurum-Artvin yolunda heyelan Gündem
Erzurum-Artvin yolunda heyelan
Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı Gündem
Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı
Çankırı'da tren kamyona çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Çankırı'da tren kamyona çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı Gündem
Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı