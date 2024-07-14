Real Madrid Arda Güler'i reddetti

Hande Karacan
Real Madrid Arda Güler'i reddetti

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e İtalyan devlerinden Milan talip oldu. Real Madrid ise Milan'ın bu teklifini reddetti.

EURO 2024'te sergilediği etkileyici performansla transfer piyasasında adından sıkça söz ettiren Real Madrid'in genç Türk futbolcusu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu iddia edildi.

ARDA'YA MILAN KANCASI

İspanyol basınında geçen habere göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Arda Güler, Real Madrid'e geri dönecek. Ancak, genç oyuncu hakkındaki transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor.

REAL MADRID ARDA GÜLER TEKLİFİNİ REDDETTİ

Haberde, özellikle İtalyan futbol devi Milan'ın Arda Güler'i kiralamak istediği belirtildi. Ancak, Real Madrid yönetimi Milan'ın teklifini reddetti ve Arda Güler'in 2029 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle oyuncuyu bırakmak istemediklerini açıkça ifade etti.

KROOS YERİNE ARDA GÜLER

İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de, futbolu bırakan Toni Kroos'un yokluğunda orta sahada oluşan boşluğu Arda ile doldurmayı planladığı ve 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.

KARİYERİNE REAL MADRID'DE DEVAM EDECEK

Ayrıca, haberin detaylarında Arda Güler'in de Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve kariyerine başkent kulübünde devam etmek istediği vurgulandı.

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