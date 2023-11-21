Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 9'uncu haftasında Fenerbahçe Opet ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertli ekip, kendi sahasında oynadığı maçı 3-0 kazandı ve 8'inci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın üç setini de 25-14'lük skorlarla kazandı.

Sarıyer Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde bir sonraki maçında 25 Kasım Cumartesi günü Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe ise 24 Kasım Cuma günü VakıfBank ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SALON: Burhan Felek Vestel



HAKEMLER: Tuncay Sevim, Recep Karakoç



FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L), Buse Ünal, Cansu Çetin, Ana Cristina, Ergül Eroğlu, Fetisova



SARIYER BELEDİYESPOR: Gizem Mısra Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Lee, Aleyna Vence, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L), Ceylan Arisan, Merve Nezir, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Simonenko



SETLER: 3-0 (25-14, 25-14, 25-14)



SÜRE: 64 dakika (21’,22’,21’)