Fenerbahçelilerin yüzünü güldürecek gelişme. Sakatlar geri dönüyor

Fenerbahçe'de Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları büyük bir kaosa yol açmış ve Kanarya, Trabzonspor ile Ludogorets'e kaybedip, Adana Demirspor ile berabere kalmıştı.

Yaşanan puan kayıplarının ardından milli ara, teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencilerinin yardımına koşmuştu. Sakatlık süreçlerinde Samet Akaydin'in kötü performansı, Oosterwolde'nin tüm çabalarını rağmen stoperde aksayan performansı ve orta sahada Zajc'ın düşük profil kalan mücadele gücü sıkıntı yaratmıştı. Bir tek Ludogorets deplasmanında ilk kez 11 olan 17 yaşındaki genç Yusuf'un oyunu alkış toplamıştı.

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Sarı lacivertli ekipte Becao'nun sakatlığının bir süre daha devam edeceği ve sahalardan uzak kalacağı, ancak Djiku ile Serdar Aziz'in Karagümrük karşılaşmasında takımda olabileceği belirtildi. Fred bireysel çalışmalara başlarken, Karagümrük maçında kadroda olmak istediği ancak sahaya çıkamayabileceği konuşuluyor.

Becao'nun ise dönüşüne daha net olmayan bir süre olduğu ifade ediliyor. Djiku, Serdar Aziz ve Fred'in potansiyel geri dönüşleri ile eski gücüne kavuşabilecek olan Fenerbahçe, Becao'yu beklemeye başlayacak. Yönetimin her şeye rağmen yine de sezonun geri kalanını riske etmeyerek transfer çalışmalarında bulunacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, milli takım arası sonrasında 26 Kasım'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Daha sonra UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz, 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland'a konuk olacak ve grup liderliği için kritik bir karşılaşma oynayacak.