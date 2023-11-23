Fenerbahçe'de kiralık sıkıntısı. Kök saldılar

Fenerbahçe'nin genç kiralıkları takımlarında süre bulamaması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kiralık sıkıntısı. Kök saldılar

Fenerbahçe, sezon başında birçok oyuncuyu kiralık olarak gönderdi.

Ancak özellikle Emre Demir, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'den beklentiler büyüktü.

Bu 3 oyuncu da şu ana kadar gittikleri takımlarda fazla şans bulamadı.

Fanatik'in haberine göre 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir, 8 maçta 347 dakikada sahada kaldı, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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Novi Pazar'a kiralanan Güney Koreli orta saha Jo, 6 resmi maçta 310 dakika süre alırken 1 gol attı.

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Evrak işlemleri nedeniyle Sırp ekibine geç katılan stoper Fayed ise sadece kupadaki bir maçta 90 dakika görev yaptı.

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