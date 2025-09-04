Fenerbahçe orta sahasını Portekiz'de buldu!

Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Kanarya'nın, Portekiz'in köklü ekibi Braga'da forma giyen Rodrigo Zalazar'o renklerine bağlamak istediğ öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini art arda duyurarak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Portekiz basınına göre, Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdi.

19 MAÇTA 9 GOLE ETKİ ETTİ

2023-2024 sezonunda 6 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Braga'ya transfer olan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Zalazar, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

1.78 cm boyundaki dinamik orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi elemelerinde ise 6 maçta 3 gol atarak Braga'nın gruplara kalmasında önemli rol oynadı.

