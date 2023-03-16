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En özel misafirler Kadıköy'de. Fenerbahçe'den anlamlı davet

Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki sarı-lacivertli taraftar Elif Zincirkıran'ı kurtaran ekipte yer alan Trabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grubu konuk etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 18:57
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Fenerbahçe, özel misafirlerini ağırladı. Duygusal anlar

En özel misafirler Kadıköy'de. Fenerbahçe'den anlamlı davet
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden ve Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'imizi enkazdan kurtaran ekipte yer alan Trabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ile beraberindeki 20 kişilik grup, Sevilla ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyip, çeşitli etkinliklere katılmak üzere futbol A takımımızın sponsoru Avis'in katkılarıyla İstanbul'a geldi." ifadeleri kullanıldı.
Muhtar Ayyıldız ve beraberindeki ekip, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemekte kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş ve Avis Pazarlama Direktörü Esra Arslanbaş Kaynak ile bir araya geldi. Yemekte Elif'in enkaz altından kurtulma anına ve aralarında geçen Fenerbahçe diyaloğuna ilişkin sohbet edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katılan ekibe, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri tarafından sarı-lacivert formalar hediye edildiği belirtildi.

Davetliler, bu akşam Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını da Ülker Stadı'nda izleyecek.

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