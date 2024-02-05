Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti

Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda yenip liderliğini sürdürürken, önemli bir başarıya da imza attı.
63 puana ulaşan Saı-Lacivertli ekip; 24. haftalar itibariyle en yüksek puan ortalamasını tutturdu.
Fenerbahçe'nin bir önceki rekoru 62 puan idi.
Sarı-Lacivertliler; 2004-2005 sezonunda 24. haftayı 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 62 puanla kapatmıştı.
İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya şu ana kadar kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda yenip liderliğini sürdürürken, önemli bir başarıya da imza attı.