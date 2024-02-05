Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti

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Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti
Fenerbahçe; Antalya galibiyetiyle 63 puana ulaştı, yeni bir rekora imza attı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda yenip liderliğini sürdürürken, önemli bir başarıya da imza attı.
63 puana ulaşan Saı-Lacivertli ekip; 24. haftalar itibariyle en yüksek puan ortalamasını tutturdu.
Fenerbahçe'nin bir önceki rekoru 62 puan idi.
Sarı-Lacivertliler; 2004-2005 sezonunda 24. haftayı 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 62 puanla kapatmıştı.
İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya şu ana kadar kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda.

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