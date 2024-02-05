Fenerbahçe'nin eski yıldızına çocuk parkında makasla saldırdılar

Belgrad'da bir çocuk parkında gerçekleşen saldırıda, ailesi ile birlikte olan Nemanja Bjelica'nın üzerine bir makas ile saldıran saldırgan polis tarafından zorlukla etkisiz hale getirildi.

Saldırganın yıldız oyuncuya neden saldırdığı bilinmiyorken, saldırı sırasında "Aileni, çocuklarını, eşini ve seni öldüreceğim. Tüm paranı alacağım" şeklinde tehdit ettiği görüldü.

Polisin olaya müdahale etmesi sonucu Nemanja Bjelica, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Kızılyıldız'a giden 35 yaşındaki Bjelica, sakatlık problemleri nedeniyle henüz sahaya çıkamadı.