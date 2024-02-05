Trabzonspor'dan transferde dev hamle. Belçikalı yıldız geliyor

Transfer döneminde suskun kalan Trabzonspor sağ bek pozisyonu için dev bir hamle yaptı.

Bordo-Mavililer; Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i kadrosuna katma yolunda önemli mesafe kat etti.

Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ bek sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'un, 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Thomas Meunier ile aradaki son detayların konuşulduğu, transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Dortmund formasıyla bu sezon sadece 9 resmi maça çıkan Thomas Meunier takımına skor katkısı sağlayamadı.

Kariyerine Excelsior Virton'da başlayan Meunier, Club Brugge, PSG ve son olarak Borussia Dortmund'da oynadı.

Ara transfer döneminde Bakasetas'ı, Panathinaikos'a satan Trabzonspor, Teklic ve Kourbelis'i Karagümrük'e kiralamıştı.