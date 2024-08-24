Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Takımın önemli oyuncularından Bright Osayi Samuel, sakatlığından dolayı Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Yarın saat 21.45'te başlayacak maça az bir süre kala sarı-lacivertlileri yıkan bir gelişme yaşandı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadro şu şekilde:

'Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Tadic, Allan Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun.'

OSAYI YOK!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bileğinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında oynamayacak.

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