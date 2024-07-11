Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Marco Fenoglio oldu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması devam ediyor.

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa rağmen Stefano Lavarini ile yollar ayrılmıştı. Yeni sezon için İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio ile anlaşma sağladı.

Fenoglio, antrenörlük kariyerine 2000-2001 sezonunda başladı ve birçok kulüp takımını çalıştırdı. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı.

Ayrıca 2018-2021 yılları arasında Slovakya Kadın A Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğünü yaptı.

İtalyan antrenör son olarak Polonya Ligi takımlarından Grupa Azoty Chemik Police'de görev yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden, "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio’ya Ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.

glt9on-xaaaszc.jpg

İlgili Haberler
FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı
Galatasaray'da flaş istifa
Büyükekşi'yi destekleyen kulüpler ortaya çıktı
Son Haberler
TFF Süper Kupa maçının oynanacağı stadı açıkladı Spor
TFF Süper Kupa maçının oynanacağı stadı açıkladı
Fatih Altaylı'dan Mehmet Şimşek'e sert tepki: Beni zıvanadan çıkaracak şeyler söylemeye başladı Ekonomi
Fatih Altaylı'dan Mehmet Şimşek'e sert tepki: Beni zıvanadan çıkaracak şeyler söylemeye başladı
FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı Spor
FIFA açıkladı Galatasaray yıkıldı
Fransa Bisiklet Turu'na Girmay damgası Spor
Fransa Bisiklet Turu'na Girmay damgası
Galatasaray'da flaş istifa Spor
Galatasaray'da flaş istifa
Arsa alıp ev yapma hayali kuranlara uzmanlardan hayati uyarı. Son dönemde büyük revaçta Ekonomi
Arsa alıp ev yapma hayali kuranlara uzmanlardan hayati uyarı. Son dönemde büyük revaçta