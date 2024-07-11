Fenerbahçe şampiyon hocayla anlaştı. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması devam ediyor.

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğa rağmen Stefano Lavarini ile yollar ayrılmıştı. Yeni sezon için İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio ile anlaşma sağladı.

Fenoglio, antrenörlük kariyerine 2000-2001 sezonunda başladı ve birçok kulüp takımını çalıştırdı. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı.

Ayrıca 2018-2021 yılları arasında Slovakya Kadın A Milli Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğünü yaptı.

İtalyan antrenör son olarak Polonya Ligi takımlarından Grupa Azoty Chemik Police'de görev yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden, "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio’ya Ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.