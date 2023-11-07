Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, grubun ilk maçında karşılaştığı Calcit Kamnik'i set vermeden devirmeyi başardı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kadınlar C Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 yendi.

Salon : Burhan Felek

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Robles Garcia (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı
Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Fetisova, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Ada Korkmaz, Cansu Çetin, De Souza)

Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper (Banko, Sen, Spoljaric, Cızman, Ula,)

Setler: 25-16, 25-18, 25-19

Süre: 67 dakika (21, 22, 24)

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