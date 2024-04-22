Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal 7 futbolcusunu özellikle uyardı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Sivasspor karşısına çıkacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama saati 20.00.
Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Jayden Oosterwolde yok.
Teknik direktör İsmail Kartal, sarı kart ceza sınırında olan 7 futbolcusunu Beşiktaş maçını hatırlatarak uyardı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Takımların sahaya şu kadroları ile çıkmaları bekleniyor:
Sivasspor: Ali Şaşal, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İbrahim, Kvet, Uğur, Koita, Menig, Manaj.
Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.