Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal 7 futbolcusunu özellikle uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal 7 futbolcusunu özellikle uyardı
Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Sivasspor karşısına çıkacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama saati 20.00.

Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Jayden Oosterwolde yok.

Teknik direktör İsmail Kartal, sarı kart ceza sınırında olan 7 futbolcusunu Beşiktaş maçını hatırlatarak uyardı.

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Takımların sahaya şu kadroları ile çıkmaları bekleniyor:

Sivasspor: Ali Şaşal, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İbrahim, Kvet, Uğur, Koita, Menig, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Son Haberler
Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü Dünya
Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü
Köftecide yangın Gündem
Köftecide yangın
AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu Ekonomi
AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu
Maldiv Genel Seçimlerini Çin yanlıları kazandı Dünya
Maldiv Genel Seçimlerini Çin yanlıları kazandı
Akşam arabasını park etti sabah uyandığında şoke oldu. 'Bu durumu daha önce de yaşadık' Gündem
Akşam arabasını park etti sabah uyandığında şoke oldu. 'Bu durumu daha önce de yaşadık'
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı Gündem
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Neredeee Fenerbahçe karşısındaki Pendikspor Spor
Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Neredeee Fenerbahçe karşısındaki Pendikspor