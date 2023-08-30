Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar’da Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik saldırı düzenlenmişti. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Tribün lideri Cem Gölbaşı, geçen Cumartesi gecesi aracındaki 2 arkadaşıyla birlikte Bağcılar’daki bir siteye girmek için sitenin giriş kapısına gelmişti. Bu sırada arkasından yanaşan bir araçtaki kişiler kalaşnikofla Cem Gölbaşı ve iki arkadaşının içinde bulunduğu aracı taramıştı.

Saldırıda Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı yaralanmıştı. Saldırganlar kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmişti. Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmüştü.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gölbaşı’nın saldırıyı ölümcül bir yara almadan atlattığı belirtilirken, 2 arkadaşının durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilmişti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmıştı. Olay yerinde toplanan kalaşnikof mermi kovanları incelenmek üzere emniyete götürülmüştü. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan kamera incelemesinde, saldırganların koyu renkli bir araçla yaklaşık 45 dakika site yanında siyah renkli bir araçla siteye gelen Gölbaşı’nı beklediği geldikten sonra da harekete geçerek ateş açtıkları belirlendi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Saldırıda arada kalan ve olayla ilgisi olmayan beyaz renkli hafif ticari araç içindeki kişilerin de şans eseri olayı yara almadan atlattıkları belirtildi. Site güvenliğinin önünde oturan kişilerin de korku içinde kaçtıkları görüntülere yansıdı. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

GEÇEN YILDA SALDIRI OLMUŞTU
Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir kişi Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. Polis olayın ardından Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yakalamıştı. (İHA)

saldiri-1.png

saldiri-2.png

whatsapp-image-2019-10-22-at-16-10-29.jpeg

İlgili Haberler
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı
Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi Karikatür
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi
Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı Yaşam
Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir? Keşfet
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir? Keşfet
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir?
Fırtına ortalığı yıktı geçti. Yolcu gemisi ve petrol tankeri çarpıştı Dünya
Fırtına ortalığı yıktı geçti. Yolcu gemisi ve petrol tankeri çarpıştı
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü