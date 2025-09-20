Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı

Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü saat 10.30 itibarıyla başladı. Fenerbahçe camiası yarın (21 Eylül) saat 10.00-17.00 arasında yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.
Fenerbahçe'nin kongresinin ilk gününde tribünlerde tansiyon yükseldi. Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında gerilim yaşandı.
Yaşanan olaylarda Sadettin Saran destekçilerinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldığı görüldü.
İşte o anlar;
