Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! İnanılmaz rakam

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! İnanılmaz rakam

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurul gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertlilede, kulübün toplam borcu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Kulübün mali durumu ve faaliyetleri detaylı bir şekilde üyelerle paylaşıldı.

FAALİYET RAPORU KONGRE ÜYELERİNE SUNULDU

Genel kurulda, kulübün 1 Mart 2024–31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan tarafından okundu. Kızılhan, bu dönemde kulüp bünyesinde yürütülen faaliyetleri ve projeleri detaylı şekilde kongre üyelerine aktardı.

Ne yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyorNe yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyor

hhh.jpeg

Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...

FENERBAHÇE'NİN TOPLAM BORCU DA AÇIKLANDI

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina da mali tablolar hakkında detaylı bilgi verdi. Vodina, 01.03.2024–31.05.2024 ve 01.06.2024–31.05.2025 dönemlerine ilişkin tabloları değerlendirdi ve 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

Nihat Kahveci Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası isyan etti! Duyanlar inanamadı: Önerisini duyanlar şok olduNihat Kahveci Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası isyan etti! Duyanlar inanamadı: Önerisini duyanlar şok oldu

Bir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılarBir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılar

Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Tarihi kongre başlıyorFenerbahçe'de seçim heyecanı! Tarihi kongre başlıyor

Fenerbahçe efsanesinden Rafa Silva ve Sergen Yalçın için olay iddia! Beşiktaşlılar çok kızacakFenerbahçe efsanesinden Rafa Silva ve Sergen Yalçın için olay iddia! Beşiktaşlılar çok kızacak

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Ali Koç ve Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi flaş görüntü!Ali Koç ve Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi flaş görüntü!

Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermelerFenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!