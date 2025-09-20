Ne yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda'ya imza atmıştı. Dusan Tadic, yeni takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DUSAN TADIC AL DHAFRA MAÇINA DAMGA VURDU

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'in 4. hafta maçında Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. 36 yaşındaki Sırp yıldız Tadic, takımının iki golünde asisti yapan isim oldu.

DUSAN TADIC 7 MAÇTA 6 GOLE KATKI VERDİ

Al Wahda formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Dusan Tadic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim, istatistikleri ve başarılı performansıyla adeta olay oldu. BAE basını bugünkü manşetlerinde Dusan Tadic'e methiyeler düzerken, yıldız oyuncu, ülkede en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

