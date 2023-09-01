Fenerbahçe ve Beşiktaş'a UEFA Konferans Ligi'nde kolay rakipler

UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe H grubuna düşerken Beşiktaş kendisine D grubunda yer buldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a UEFA Konferans Ligi'nde kolay rakipler

UEFA Konferans Ligi ön eleme ve play-off turlarındaki rakiplerini mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazanan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri Monaco’da düzenlenen kura çekiminde belli oldu.

A Grubu: Lille, Slovan, O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, M. Tel Aviv, Zorya, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ, Aston Villa, L. Varşova, Zrinjski

F Grubu: Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, S. Trnava, Nordsjaelland

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları 21 Eylül 2023'te başlayacak ve 14 Aralık 2023'e kadar devam edecek.

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında tüm maçların oynanmasının ardından gruplarında en fazla puan toplayan 2 takım bir üst tura yükselecek.

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