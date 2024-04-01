Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gücü seçimde görüldü. Gürel Yurttaş yazdı

"Futbol asla sadece futbol değildir" demişti Simop Kuper.

Hele de bizde.

Fenerbahçe ve Beşiktaş sadece spor kulübü değildir. Türkiye'nin en büyük iki sivil toplum gücüdür aynı zamanda.

Bunu da bu seçimlerde gördük işte.

İstanbul'da ilçelerin çoğununun muhalefete geçmesinde, Ankara'nın ilçeleriyle birlikte kırmızıya boyanmasında, Türkiye haritasındaki büyük değişikliklerde bunun payı büyüktür.

Çünkü;

Trabzon belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe ve Beşiktaş için "Şikeci" demesinin rolü az mı sanıyorsunuz bu seçim sonuçlarında.

Şimdi kendisi belediye başkanı oldu Trabzon'da beklendiği gibi parti oylarıyla ama... Türkiye'nin çoğu yerinde nasıl bir oy kayması olduğunun farkında değil misiniz?

Evet... Emekliler, asgari ücretliler, geçim derdi, pahalılık büyük rol oynadı oynamasına da... O Tabzonlu bunu söylemeseydi, söylediyse de partisinin içinden kimileri "Olmaz böyle şey" diyerek karşı çıksaydı... Yine muhalefet ipi önde göğüsleyebilirdi ama bu kadar da fark olmazdı büyük illerde bence.

Zaten bu kişi o lafı söyledikten sonra...

Sosyal medyadakı patlamayı görmeyen kördür!

Nasıl paylaşım yapmıştı Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar;

"Sandıkta görüşürüz!"

Görüştüler işte...

Bir de... Trabzon'da Fenerbahçe maçında yaşananlar... Neredeyse suçlu ilan edilecek Fenerbahçe...

Sahaya girenlere karşılık vermişlermiş...

Yahu adamların sahada işi ne?

Hele de Erden Timur'un o açıklaması...

Saldırganları mağdur gösterip, Fenerbahçelileri suçlu ilan etmesi...

Yarın öbür gün kendilerine olduğunda bakalım kimi bulabilecek arkasında.

Vicdanlar bu olanları kabul eder mi?

Kabul etmedi.

Aslında durduk yere elinde de kanıt olmadan "şikeci" demenin bir karşılığıdır bu.

Türk sporunun lokomotiflerine sataşmanın faturasıdır.

Herkes haddini bilsin.