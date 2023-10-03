Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçlarında oynayacağı 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, Lugano ile mücadele edecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin de hakemi belli oldu.

Sarı Laciverliler'in UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla 5 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TSİ 22.00'de Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

(AA)

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