Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı

Sarı-lacivertliler OTOKOÇ firması ile 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe futbol takımı için OTOKOÇ firması ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden KAP’a yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir" ifadelerini kullandı.

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