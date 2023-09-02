Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu

Editör: Barış Atakan

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague'de "Forma Önü Sponsorluğu'' ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde "Forma Sırt Sponsorluğu" için;

35 yılı aşkın süredir Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere sağlık, medya, turizm, madencilik, gıda, paylaşımlı ofis ve mobilya sektörlerinde öncü bir güç olarak iz bırakan projelere imza atan RAMS Global ile anlaşma sağlanmıştır.

RAMS Global Logosu 2023-2024 basketbol sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarında formalarının sırtında, numara altında; EuroLeague maçlarında ise formalarımızın önünde, ana sponsor logomuzun altında yer alacaktır.
Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

RAMS Global'e dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'mize hoş geldin diyoruz. Destekleri için teşekkür ediyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır.''

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