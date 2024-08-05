Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Utah Jazz'da forma giyen Hırvat uzun forvet Luka Samanic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Geçen sezon Utah Jazz formasıyla 43 maça çıkan Samanic, 4,1 sayı, 2,4 ribaunt ve 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Luka Samanic Kimdir?

9 Ocak 2000 tarihinde Zagreb’de doğan 2.08 boyundaki oyuncu, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda görev alabiliyor. Basketbol kariyerine ülkesinde başlayan ve genç yaş gruplarında büyük bir yetenek olarak öne çıkan Samanic, 2016 yazında Barcelona’ya transfer olarak Katalan ekibinin altyapısına katıldı.

2016-17 sezonunu Barcelona’da geçiren Samanic, NCAA programlarının ilgisine rağmen 2017-18 sezonunda da Barcelona’da kaldı. Adidas Next Generation Turnuvası L’Hospitalet ayağında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samanic, turnuvada 23.2 sayı, 14.8 ribaunt, 3 asist ve 2.8 blok ortalamalarıyla en değerli oyuncu seçildi. Aynı sezon Barcelona’nın pilot takımıyla Leb Gold Ligi’nde de tecrübe kazandı.

2018 yazında Sloven Ligi ekiplerinden Petrol Olimpija’ya transfer olan Samanic, burada Adriyatik Ligi, Sloven Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi deneyimleri yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde 12 maça çıkan genç oyuncu, 8.2 sayı, 5.0 ribaunt ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında NBA Draft’ına katılan Luka Samanic, San Antonio Spurs tarafından birinci tur 19. sıradan seçildi. NBA kariyerine 2019-20 sezonunda Spurs ile başlayan Samanic, 2024 yazına kadar San Antonio, New York Knicks, Boston Celtics ve Utah Jazz gibi takımlarda forma giydi. Gelişim Ligi’nde ise Austin Spurs, Westchester Knicks ve Maine Celtics formalarıyla sahaya çıktı.

NBA kariyerinde toplam 86 maça çıkan Samanic, 4.5 sayı, 2.4 ribaunt ve 0.6 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon Utah Jazz formasıyla 43 maça çıkan Samanic, 4.1 sayı, 2.4 ribaunt ve 0.4 asist ortalamalarıyla oynadı. 2023-24 sezonunda en iyi maçını 12 Nisan 2024’te Houston Rockets’a karşı oynayan Samanic, bu müsabakada 22 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist istatistikleri üretti.

NBA Gelişim Ligi’nde 2022-23 sezonunda Maine Celtics formasıyla en iyi ikinci beşe seçilen Hırvat oyuncu, bu sezonda 22.0 sayı, 8.1 ribaunt, 1.5 asist, 0.9 blok ve 0.9 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Milli takım düzeyinde de başarılı olan Samanic, özellikle 2017 yılında Estonya’da kazanılan Avrupa Şampiyonası B Kategorisi altın madalyasında büyük pay sahibi oldu. Bu turnuvada 17.0 sayı, 7.7 ribaunt ve 1.3 asist ortalamalarıyla en değerli oyuncu seçildi.