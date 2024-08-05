Sadettin Saran ihaleyi kazandı. Yayın haklarını aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran ihaleyi kazandı. Yayın haklarını aldı

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, A Milli Takım'ın maçlarının Türkiye'deki yayın haklarını 4 yıllığına satın aldı.

Saran Media Group ile UEFA, 2024-2028 yılları arasında UEFA Milli Takım Futbolu kapsamındaki içerikler için uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde, A Milli Futbol Takımı’nın maçları dört yıl boyunca Saran Group tarafından yayınlanacak.

Anlaşma, UEFA Uluslar Ligi 2024/25 ve 2026/27 sezonları, UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2025 ve 2027, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, UEFA EURO 2028 Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları ve UEFA EURO 2028 turnuvasının Türkiye’de bulunan yayın haklarını kapsıyor.

Bu anlaşma ile birlikte Saran Media Group, milli maçların Türkiye’deki canlı ve bant yayınları ile özetlerinin TV ve dijital yayın haklarının tek sahibi oldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, "A Milli Takımımızın maçlarının yayın haklarını aldığımız için çok mutluyuz. UEFA ile olan yayın ortaklığımızdan gurur duyuyoruz," ifadesini kullandı.

Saran Group, Milli Takımın Euro 2028’e kadar oynayacağı 40 milli maç ve Euro 2028’e katılmaya hak kazanması durumunda oynayacağı maçların yayın haklarına sahip oldu. Türk Milli Takımı, 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak ve gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.

milli-takim.jpg

İlgili Haberler
Milli güreşçi Enes Başar bu kez başaramadı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Güreşte 7-0'dan geri geldik kazandık
Galatasaray'ın nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Son Haberler
Elektrik faturalarını görenler resmen çarpıldı. İşte fiyatı en fazla artan ürünler Ekonomi
Elektrik faturalarını görenler resmen çarpıldı. İşte fiyatı en fazla artan ürünler
Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de kritik gelişme Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de kritik gelişme
Milli güreşçi Enes Başar bu kez başaramadı Spor
Milli güreşçi Enes Başar bu kez başaramadı
Drift atan sürücüye 47 bin liralık rekor ceza Yerel Haberler
Drift atan sürücüye 47 bin liralık rekor ceza
CHP'li başkanlar hakkında suç duyurusu. İzmir'deki elektrik kaçağı iki kişinin canını almıştı Gündem
CHP'li başkanlar hakkında suç duyurusu. İzmir'deki elektrik kaçağı iki kişinin canını almıştı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı Spor
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Ünlü kadın yüzücü uygunsuz hareketler gerekçesiyle olimpiyat köyünden kovuldu Spor
Ünlü kadın yüzücü uygunsuz hareketler gerekçesiyle olimpiyat köyünden kovuldu