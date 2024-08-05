Sadettin Saran ihaleyi kazandı. Yayın haklarını aldı

Saran Media Group ile UEFA, 2024-2028 yılları arasında UEFA Milli Takım Futbolu kapsamındaki içerikler için uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde, A Milli Futbol Takımı’nın maçları dört yıl boyunca Saran Group tarafından yayınlanacak.

Anlaşma, UEFA Uluslar Ligi 2024/25 ve 2026/27 sezonları, UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2025 ve 2027, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, UEFA EURO 2028 Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları ve UEFA EURO 2028 turnuvasının Türkiye’de bulunan yayın haklarını kapsıyor.

Bu anlaşma ile birlikte Saran Media Group, milli maçların Türkiye’deki canlı ve bant yayınları ile özetlerinin TV ve dijital yayın haklarının tek sahibi oldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, "A Milli Takımımızın maçlarının yayın haklarını aldığımız için çok mutluyuz. UEFA ile olan yayın ortaklığımızdan gurur duyuyoruz," ifadesini kullandı.

Saran Group, Milli Takımın Euro 2028’e kadar oynayacağı 40 milli maç ve Euro 2028’e katılmaya hak kazanması durumunda oynayacağı maçların yayın haklarına sahip oldu. Türk Milli Takımı, 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak ve gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.