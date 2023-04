Fenerbahçe yöneticisi Ketenci'nin Erdoğan'ın adını kullandığı ortaya çıktı. Canlı yayında açıkladılar

Fenerbahçe- Ankaragücü maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan’ı tehdit ettiği ileri sürülen Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Spor yorumcular Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç, Ketenci sosyal medyadaki Spor Gecesi programında canlı yayınlarında Ahmet Ketenci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'IN AKRABASI OLMANIZ..."

Haluk Yürekli:

"Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabasıyım'. Bunu diyerek hakemin önünü keseceksin, hakeme hakaret ve küfür edeceksin, sonra insanlar buna tepki gösterince 'Aa ne alakası var' diyeceksin. Spora siyaseti siz karıştırıyorsunuz.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası olmanız, size her şeyi mubah mı yapıyor? Seçime gidiyor bu ülke. Dün hakemin önünü kesmek, hakem ile birlikte koridordaki Ahmet Ketenci'nin tavırları bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verir.”

"DERHAL FUTBOLDAN UZAKLAŞMALI"

Gökhan Dinç:

- Ahmet Ketenci, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci'nin oğluymuş

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Bertur'da genel müdürlük yapmış

- Başakşehir Kulübünde de YK Üyeliği yapmış.

"Ben 2021 yılında 'Göksel Gümüşdağ out, Ahmet Ketenci in' demiştim. Şimdi ise fiziksel olarak ortaya çıkıyor. Perde arkasında ne kadar güçlü olduğunu o günlerde anlatmıştım. Ahmet Ketenci'nin kaç maç ceza alacağını çok merak ediyorum.

"Hakeme bunu yapan bir insanın derhal futboldan uzaklaştırılması lazım. Arada polisler olmasa hakemi dövecek belli ki. Cumhurbaşkanı'nın akrabasıysanız akrabasısınız. Bu ülke, demokratik bir ülkeyse herhangi bir şekilde size imtiyaz sağlamamalı."

KETENCİ İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçeli Yönetici Ahmet Ketenci, Ankaragücü maçının devre arasında hakem Attila Karaoğlan'ı tehdit ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada, kendisinin hakem Attila Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiğinin gerçek dışı olduğunu söyleyen Ahmet Ketenci, Beyaz TV'ye yazılı açıklamasında sert bir ifade kullandı.

"KÜLLİYEN YALAN"

İddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Ahmet Ketenci "Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullanmadığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur." dedi.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Beyaz TV'ye yazılı açıklama yapan Galatasaraylı yönetici Erden Timur "Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim." ifadelerini kullandı.