Fenerbahçe en büyük zararı Tayyip Erdoğan'dan gördü: Burhan Özbilgin'in sözleri yeniden gündem oldu

Fenerbahçe mali genel kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Burhan Özbilgin'in o sözleri yeniden sosyal medyada gündeme geldi.

Fenerbahçe en büyük zararı Tayyip Erdoğan'dan gördü: Burhan Özbilgin'in sözleri yeniden gündem oldu

Fenerbahçe'nin haziran ayında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan mali genel kurul toplantısındaki bir video Fenerbahçe taraftarları tarafaından yeniden gündeme getirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyelerin katıldığı genel kurulda kongre üyesi Burhan Özbilgin, konuşmasında Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı eleştirmişti.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bilhassa siyasi tartışma ve mücadelenin spor müsabakalarının dışında tutulması milletimizin huzuru açısından büyük önem arz ediyor. Galatasaray Kulübü'nün sergilediği hassasiyeti takdirle karşılıyorum" dediğini hatırlatan Özbilgin, şu ifadeleri kullandı:

"EN BÜYÜK ZARARI ERDOĞAN'DAN GÖRDÜK"

Sayın Cumhurbaşkanımız Galatasaray’ı tebrik etmiş siyasete girmediğiniz için diye ben şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyorum Trabzon şampiyon olurken senin bakanların protokolde değil de niye tribündeydi. Niye tribündeydi ben onu soruyorum.

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"GÖRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Kongre üyesi o kadar bakanın var. Herkes diyor ki Sayın Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak diyor. En büyük zararı biz Tayyip Erdoğan’dan gördük. Görmeye de devam ediyoruz.

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