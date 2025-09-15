Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı

Fenerbahçe’de teknik ekipte beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yaklaşık 1.5 yıldır sarı-lacivertli takımda kaleci antrenörlüğü görevini sürdüren Sandro Zufic, kulüpten ayrıldı.
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacak
Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMADI
Fenerbahçe’de 14 Şubat 2024’te göreve başlayan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic, teknik ekipten ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Zufic de ayrılığın nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.
Fatih Tekke'ye 127 gün sonra ilk yenilgiyi Domenico Tedesco tattırdı!
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi