Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı

Süper Lig'in 5. haftasında dün Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kaleci antenörü Sandro Zufic, takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de teknik ekipte beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yaklaşık 1.5 yıldır sarı-lacivertli takımda kaleci antrenörlüğü görevini sürdüren Sandro Zufic, kulüpten ayrıldı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMADI

Fenerbahçe’de 14 Şubat 2024’te göreve başlayan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic, teknik ekipten ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Zufic de ayrılığın nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.

