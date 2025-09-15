Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve derbide 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Tartışmalı pozisyonların damga vurduğu mücadelenin ardından Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde bu mücadeleyi değerlendirirken, ortaya flaş bir iddia attı.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerendirdi! "Hakem derbinin içine etti"

İşte Çakar'ın o yazısı;

"İKİ TAKIMIN DA GOLÜ GÜME GİTTİ"

Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Aslında maçın kırılma anı, iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı kart. Belki de maç orada bitiverdi. Ondan sonra bütün oyun kontrolü Fenerbahçe'de olmasına rağmen ve son paslardaki başarısızlık skoru ancak ilk yarının son dakikasında getirdi, En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve bundan sonra da Trabzonspor için yapacak bir şey kalmadı. İkinci yarı fark da olabilirdi, direkler buna engel oldu.

Gelelim hakeme; Onuachu'nun attığı gol nizami gol. Vurduğu kafa da harika bir kafa… Ama kenardan VAR daveti geliyor, hakem faul diye iptal ediyor. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor. Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir… Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim.

Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!

Filenin Efeleri doludizgin!

İşin pislik boyutuna gelecek olursak; ikinci yarı bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı, bir kez de göstermedi. Yakın çekime almadı ve bu sefer de bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?

Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Barış Alper Yılmaz'dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!

İddia Galatasaray'a Eintracht Frankfurt karşısında şans vermedi!