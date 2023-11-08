Fenerbahçe'de ayrılık kararı. Bavullarını topladı!

Fenerbahçe forvet hattına birbirinden önemli yıldızları transfer edince forma şansı kalmayan Michy Batshuayi gitmeyi düşünüyordu. Yazın birkaç kulüple görüşen Belçikalı golcü, son anda bu kararından vazgeçip takımda kalmıştı.

Ancak Michy Batshuayi için işler istediği gibi gitmedi. Forma savaşında Edin Dzeko'nun gerisinde kalan Batshuayi'nin, daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istediği ve ayrılık talebini yönetime bildirdiği öne sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.