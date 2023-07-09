Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi

Fenerbahçe'de, Attila Szalai için teklifte bulunan Union Berlin ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız oyuncu Sarı Lacivertlilere veda edecek.

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması sürerken, ayrılacak oyuncular için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Haberde Union Berlin'in ilk teklifi olan 12 milyon euro'nun reddedildiği ancak Alman ekibi teklifi 14 milyon euro'ya yükseltince anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

RUSYA'YI İSTEMEDİ
Haberde ayrıca Rus kulübü Zenit'in Szalai için 21 milyon euro önerdiği ancak oyuncunun Rusya'da futbol oynamak istemediği için bu teklifi reddettiği kaydedildi. Ayrıca oyuncu ile Fransız kulübü Nice'in de ilgilendiği belirtildi.
25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 117 resmi maçta 7 gol 4 asist yaptı.

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