Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra Coutinho anlaşmaya çok yakın

Dzeko transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Coutinho ile temasta olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra Coutinho anlaşmaya çok yakın

Önce Ryan Kent ve daha sonra Edin Dzeko transferlerini açıklayan Sarı - Lacivertliler için bu kez İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanya'daki iddialara göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin, Aston Villa'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho olduğu kaydedildi.

İspanyol basını transferin olumlu sonuçlanabileceğini vurguladı.
31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması beklenildiği aktarıldı.

BARCELONA'DA YILDIZI PARLADI
Kariyerinin son dönemlerinde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti.

Brezilyalı yıldız 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.
Philippe Coutinho, kariyerinde daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.

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