Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi

Ankaragücü'nden geldiği Fenerbahçe'de çok önemli performanslara imza atan ve bu sezon içerisinde sözleşmesi yenilenen kaleci Altay Bayındır'a gelecek tekliflere olumlu yanıt verilebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Geçirdiği ameliyatın ardından eldivenlerini İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Altay'ın yerine Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Hırvat file bekçisi Livakoviç'in adının geçmeye başladığı belirtildi.

Hırvat kaleciye alternatif olarak Kosovalı Muriç'in adı sarı lacivertlilerle geçmeye başladı. 2019'dan beri Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır'ın Transfermarkt sitesindeki güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gözüküyor. Altay şu ana kadar sarı lacivertli forma ile 141 mücadelede oynadı, kalesinde 160 gol görüp 41 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.