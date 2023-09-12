Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Luca D'Alessandro'nun haberine göre Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. NBA macerasının ardından Fenerbahçe'ye dönen ancak geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle çok fazla maça çıkamayan Nemanja Bjelica, Kızılyıldız ile antrenmanlara katılacak. Başantrenör Dusko Ivanovic’in transfere onay vermesi dahilinde Bjelica, Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak Kızılyıldız’ın yolunu tutacak.

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